le macchine nel mirino

Continuano i furti ai danni delle auto a San Mariano di Corciano. Dopo le numerose denunce delle settimane e dei giorni scorsi, anche l’altra notte è stato messo a segno un "colpo" sempre ai danni di un’auto: vetro spaccato e via tutto quel poco che c’era dentro, da qualche spicciolo a oggetti insignificanti. Il veicolo si trovava nel parcheggio di via Settembrini. Proprio il giorno stesso il sindaco corcianese, Lorenzo Pierotti, si era recato dal prefetto Armando Gradone, per sottoporre il caso e chiedere maggiori controlli. Vedremo se nei prossimi giorni si avrà qualche riscontro.