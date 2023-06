Le litografie di Relero sbarcano in mostra nella storica Tipografia

Dalla street art alle antiche tecniche di stampa con l’artista Eduardo Relero (nella foto) che oggi alle 18.30 inaugura alla Tipografia Grifani Donati una mostra personale di litografie. Relero è famoso per la sua arte di strada e le sue opere, concepite per l’interazione con il pubblico e ricche di illusioni ottiche, negli ultimi anni hanno fatto il giro del mondo.

Da circa un mese l’artista è a Città di Castello, ospite della Tipografia Grifani Donati, famosa per la sua storia e le antiche tecniche di stampa: in questo periodo Relero si è trovato fianco a fianco con Gianni Ottaviani e i figli Alberto Maria e Milos per sperimentare la tecnica litografica: una residenza artistica che ha come risultato una serie di litografie che da oggi saranno in mostra alla Tipografia. Relero ha approfondito una propria ricerca personale che lo ha portato a sperimentare l’arte sulla pietra litografica, attraverso una produzione seriale che traspone le sue opere dalla strada alla carta di puro cotone, rendendole pezzi unici in tiratura limitata, che per la prima volta il visitatore può acquistare.