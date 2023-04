Le istituzioni compatte: "Un’eccellenza nel mondo"

Si torna finalmente in presenza dopo gli anni di restrizioni e difficoltà per il covid. E così la presentazione del cartellone 2023, ieri mattina nella Sala Spadolini del Ministero della cultura, a Roma, è l’occasione per celebrare il Festival e il suo legame indissolubile con Spoleto e l’Umbria. "E’ un’eccellenza italiana, una delle manifestazioni più importanti al mondo, nata dal talento visionario di Menotti – esordisce il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi –. Il numero 66 nella numerologia significa arte, creatività, capacità intellettuali e il festival riesce a riunire tutte le arti in un unico periodo". La presidente della Regione Donatella Tesei ribadisce il sostegno deciso. "Il Festival – dice – è un’eccellenza dell’Umbria e dell’Italia intera, è un fiore all’occhiello con straordinari riflessi anche per il turismo, Arte, cultura, paesaggio sono elementi qualificanti tra tradizione, novità e contemporaneità. Oltre a un contributo, sosteniamo la manifestazione con la nuova campagna promozionale".

C’è anche il sindaco e presidente della Fondazione Festival. Andrea Sisti. Ricorda che Il festival sarà l’attore principale del progetto per la candidatura a capitale della cultura da portare avanti ma soprattutto, insieme a Monique Veaute (nella foto con il ballerino Fernando Montaño) rilancia l’obiettivo del Museo di arte effimera per recuperare la memoria e raccogliere la storia, e l’immenso patrimonio dei 66 anni di vita del Festival. Nell’attesa in questa edizione tornerà il percorso espositivo “Sulle tracce di Gian Carlo Menotti“.