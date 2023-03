Le intercettazioni in aula Quell’esame "confezionato" per il bomber Suarez

di Luca Fiorucci

Come è tutto iniziato? Con le intercettazioni da cui partì l’indagine, ieri in aula, si è tornati all’origine del caso Suarez, il presunto esame farsa sostenuto dal calciatore uruguaiano all’Università per stranieri per cui sono imputati l’allora rettrice dell’Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, l’ex direttore generale dell’ateneo, Simone Olivieri, e Stefania Spina, docente e direttrice, all’epoca, del centro di valutazione e certificazione linguistica della Stranieri. Secondo l’accusa, l’esame di italiano, propedeutico per l’ottenimento della cittadinanza italiana, sarebbe stato concordato con il candidato, che avrebbe conosciuto in anticipo domande e risposte a fronte di una preparazione solo sulla carta, e si sarebbe svolto in una sezione creata ad hoc per il calciatore per rientrare nei tempi del calciomercato, attraverso delle forzature burocratiche. La prova doveva essere sostenuta il prima possibile e non dovevano esserci dubbi sul suo superamento, per l’accusa, perché si sarebbe dovuto concludere il passaggio dell’attaccante alla Juventus da comunitario. Per questo l’esame era stato programmato il 17 settembre 2020, non il 22 come già previsto perché "il 22 non viene in tempo vero?". I sostituti procuratori Paolo Abbritti e Giancarlo Mocetti, nell’udienza di ieri davanti al quarto collegio del tribunale di Perugia, hanno sentito il luogotenente Stefano Bianconi e il maresciallo capo Marco Mastino della guardia di finanza che effettuarono accertamenti tecnici partendo da una prima telefonata, intercettata il 7 settembre 2020, su un telefono, quello del dg Olivieri, indagato nell’ambito della vicenda del buco nel bilancio della Stranieri, che li indirizzò verso l’esame di italiano di Suarez.

Esame che, è emerso dalle intercettazioni, veniva "confezionato" secondo l’accusa, telefonata dopo telefonata, anche su input del dg Olivieri, assistito dall’avvocato Francesco Falcinelli, il primo a essere contattato. Ma, nel controesame del luogotenente Bianconi, è emerso anche come non fosse anomala la modalità dell’esame stesso: solo una prova orale, come disposto dalle normative Covid, e come fatto anche altrove, per esempio all’Università di Siena dove, è emerso dalle indagini ed è stato ricordato in aula, aveva ottenuto la stessa certificazione anche il calciatore Cuadrado. Lo studio legale Brunelli, che assiste Grego Bolli e Spina, ha depositato dei documenti e ha richiesto la trascrizione di una telefonata intercettata sull’utenza di Lorenzo Rocca, il professore esaminatore che ha patteggiato prima dell’udienza preliminare.