Le idee di don Milani Scuola a confronto

PANICALE – Profetico e visionario. Ad oltre cinquanta anni di distanza da quella esperienza, basata su una "totale integrazione tra scuola e vita", la Scuola di Barbiana e il suo fondatore don Milani vengono percepiti quanto mai attuali. Ne è stato una dimostrazione il convegno nazionale "Alle radici della memoria - Testimonianza e attualità dell’esperienza della Scuola di Barbiana", promosso nei giorni scorsi dall’Istituto Comprensivo Panicale- Piegaro-Paciano, in virtù dell’adesione alla Rete Nazionale Scuola di Barbiana 2040. Ospite d’eccezione dell’incontro, a cui hanno portato il proprio contributo esperti della didattica ispirata al modello di Barbiana, Edoardo Martinelli (nella foto), allievo di don Milani e co-autore della sua opera più significativa, "Lettera a una professoressa". "Lo sguardo di Don Milani sui propri allievi – ha riferito Martinelli - non era cieco alle differenze, ma il suo obiettivo era di costruire una equipe. Don Milani faceva in modo che i propri ragazzi non ricevessero solo nozioni, ma acquisissero strumenti. Diceva che un buon educatore sa dove sta di casa la cultura, del resto fare pedagogia significa accompagnare l’allievo nei luoghi del sapere". Martinelli ha quindi illustrato a fondo l’esperienza educativa della Scuola di Barbiana, basata sulla ricerca della verità e sulla condivisione delle tante opinioni, per arrivare insieme ad una verità comune. Il convegno di Tavernelle si è aperto con il saluto del dirigente scolastico Daniele Gambacorta: la "Don Milani" di Tavernelle infatti, come spiegato dall’insegnante Nicoletta Pasquini, sta dentro la rete del progetto "Barbiana 2040".