Le giovani cantine stanno crescendo. Il grande ritorno di “Only Wine“

E’ partito il conto alla rovescia. Mancano una manciata di giorni e Città di Castello sarà ancora la vetrina di Only Wine, la manifestazione dedicata alle giovani cantine allestita nel parco di palazzo Vitelli a Sant’Egidio. E’ l’XI edizione del Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine che dal 27 al 29 aprile offrirà una bella opportunità per una gita fuori porta a tutti gli appassionati di vino e non solo. Protagonisti sono sempre i 100 vignaioli selezionati per la tre giorni umbra.

Tra le grandi novità di questa edizione a spiccare è la presenza di 4 Consorzi: Tutela dei Vini dell’Oltrepò Pavese, il Sannio Consorzio Tutela Vini, quello per la Tutela Vini Roma Doc e il Consorzio del Vino Santo Affumicato piccola perla della città tifernate e della neo costituita Associazione Cantine Alta Umbria. Tra le news anche l’arrivo di vignaioli oltre confine: dalla regione dello Champagne a produzioni slovene, albanesi, svizzere e austriache per uno scambio culturale di nicchia e di qualità. L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 aprile nel cuore di Città di Castello, dove il parco di palazzo Vitelli (7 mila metri quadri di verde) accoglierà il pubblico di appassionati di vino tra 20 regioni, oltre 400 etichette, degustazioni guidate, masterclass e un Fuori Salone Extra Wine. L’edizione 2024 è stata presentata ieri pomeriggio dagli organizzatori e dai rappresentanti istituzionali. C’erano tra gli altri l’assessore regionale Roberto Morroni, Mirco Rinaldi, Presidente Gal Alta Umbria; Pietro Marchi dell’associazione Italiana Sommelier Umbria; l’organizzatore della manifestazione Andrea Castellani, il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri.

Tra le riconferme: lunedì 29 sarà la giornata B2B cioè dedicata agli operatori del settore, buyer e giornalisti con chiusura al pubblico mantenendo però l’allestimento delle giornate di fiera. Promosso anche un calendario di eventi paralleli racchiusi in "Extra Wine", appuntamenti diffusi nel cuore di Città di Castello come la presentazione del libro di Angelo Peretti: "Esercizi Spirituali per Bevitori di Vino" e il talk "Quale sarà il futuro del vino italiano? con il "flying winemaker" Roberto Cipresso, uno dei più noti enologi al mondo. L’accesso alla manifestazione prevede delle scontistiche per i sommelier italiani e stranieri mentre per gli operatori del settore l’ingresso è gratuito previo accredito per la giornata del lunedì.