Le giornate del "Fai" In 500 per ammirare la sede dei carabinieri

In occasione delle giornate Fai di Primavera i carabinieri dell’Umbria hanno aperto al pubblico le porte della sede del Comando Legione di Corso Cavour. Oltre 500 i visitatori che, per l’occasione, hanno potuto scoprire la parte più antica del complesso, risalente al 1300, costituita da un ex monastero Benedettino. Un’occasione per ammirare il Chiostro medievale e l’ex Chiesa Santa Maria Maddalena le cui volte impreziosite dalla serie di affreschi risalenti al 1600, opera della mano del pittore umbro Cesare Sermei.