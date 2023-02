Le giornate del Bartoccio Cala il sipario Concerto e premiazioni

Con il concerto di canzoni perugine ed umbre del gruppo cantaPerugia si è chiusa la XII edizione delle Giornate del Bartoccio. In apertura, c’è stata la cerimonia di premiazione della Gara di Bartocciate 2023, con la consegna dei diplomi a Fernanda Mollica e Anna Martellotti. La targa per la Bartocciata del 2023 a Giovanni Alunni, che ha letto Bartoccio e Mencarone per Perugia… ncol magone! Il Presidente della Società del Bartoccio, Renzo Zuccherini, ha dedicato il concerto alla memoria di Giuseppe Fioroni e Marcello Ramadori.