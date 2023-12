Le ghirlande ’internazionali’ abbelliscono i vicoli del borgo

PACIANO – A Paciano come ogni anno dal 2014, i volontari si sono messi all’opera per la realizzazione delle ghirlande, con l’impiego di materiali provenienti da giardini privati e dal monte Pausillo, la montagna che sovrasta il piccolo borgo. L’attività è stata condotta dal locale Gruppo di infioratori e adesso le decorazioni abbelliscono il paese, e in parte sono state donate alle imprese locali come ringraziamento per il loro continuo sostegno a Paciano. I volontari sono sia pacianesi che stranieri che vivono nel territorio. "Si tratta di una vera collaborazione tra persone provenienti da tutto il mondo - afferma Jody Thomas, responsabile del progetto -. Dà a tutti noi un senso di gioia e di pace, qualcosa di molto necessario in questi tempi". Quest’anno il gruppo ha realizzato un centinaio di corone da appendere lungo i vicoli del centro storico. Inoltre, il gruppo Infiorata ha preparato un mosaico dell’Arcangelo Gabriele realizzato con fave, fiori secchi, semi e altri materiali naturali che è stato collocato nella chiesa di San Giuseppe a Paciano.