Le frasi dell’orrore Roscini: "Le ho messo le mani al collo, non ce la facevo più"

"Abbiamo litigato… maledetto alcol! Lei beveva troppo era ubriaca, non sono riuscito a controllarmi… Le ho messo le mani al collo non ce la facevo più e lei è morta. Pregate per noi". L’omicidio di Francesca Giornelli, 59 anni, scoperto nel pomeriggio di martedì a Tuoro sul Trasimeno, è raccontato dall’ assassino in una serie di biglietti e in una lettera piuttostol unga rinvenuti sulla scena del crimine.

Lamberto Roscini, 67 anni, perugino e suo compagno da anni, dopo averla uccisa si è preso del tempo, e solo dopo si è impiccato nella veranda in giardino. Con un lenzuolo ha coperto il cadavere della donna lasciato sul letto senza vita, forse un ultimo gesto di pietà, e poi si è messo a scrivere. Un diario dell’orrore, quello che ha affidato ai foglietti di un block-notes trovato in casa. Diverse bozze, come se dovesse trovare la formula più adatta per la confessione e per spiegare il gesto e poi, senza ripensamenti nonostante il tempo trascorso, ha preso una corda e si è tolto la vita. Gli inquirenti ritengono che il quadro sia abbastanza chiaro per escludere la presenza di altre persone sulla scena e non rilevano elementi per sospettare che le cose siano andate in modo diverso dal racconto lasciato dall’omicida. Ci sono anche i riscontri delle persone sentite dai carabinieri della stazione di Tuoro, dei vicini in via dei Sette Martiri e dei conoscenti della coppia, che hanno portato la Procura di Perugia a ritenere quanto avvenuto un omicidio-suicidio. Epilogo di una lite "verosimilmente scaturita anche a causa di un uso forse eccessivo di sostanze alcoliche da parte della donna" ha spiegato l’Ufficio diretto da Raffaele Cantone in un comunicato stampa.

Nei biglietti Roscini ha "maledetto" gli alcolici. Concludendo i suoi messaggi con un "pregate per noi". Dalle indagini è anche emerso che la tragedia si sarebbe consumata nel pomeriggio-sera di lunedì. L’allarme è però scattato intorno alle 19 del giorno successivo dopo che un vicino di casa ha notato il corpo del pensionato mentre era entrato nel giardino per cercare il gatto. Quando carabinieri e sanitari del 118 sono intervenuti la porta dell’abitazione, nella quale i due vivevano in affitto da qualche tempo, era chiusa ma con le chiavi inserite esternamente nella serratura. Così, una volta all’interno, hanno trovato in camera da letto il corpo di Francesca Giornelli. Saranno comunque le autopsie – che potrebbero essere eseguite già oggi dal medico legale Sergio Scalise Pantuso - a chiarire definitivamente le cause della morte dei due.

