Le due facce di una città ’spezzata’. Protesta in piazza contro il sindaco

Una città divisa, anche materialmente ieri pomeriggio. Da un lato, al PalaTerni, il congresso programmatico nazionale di Alternativa Popolare, partito il cui leader è il sindaco Stefano Bandecchi, dall’altro, in piazza della Repubblica, la manifestazione organizzata dal centrosinistra con lo slogan ’Bandecchi non ci rappresenta’, organizzata da Pd, M5S, Verdi–Sinistra e forze politiche e sociali progressiste dopo le tensioni di questi giorni, scaturite dalle sue dichiarazioni dentro e fuori il Consiglio comunale e che lunedì hanno portato le opposizioni a lasciare l’aula durante la seduta consiliare. In centinaia si sono radunati in piazza della Repubblica, ieri, per contestare i comportamenti del sindaco e le parole usate in più occasioni nei confronti delle donne e degli stessi consiglieri di opposizione. È stato un sabato pomeriggio nel segno della divisione politica, insomma, quello di Terni, da giorni alla ribalta delle cronache nazionali proprio per le esternazioni del sindaco . Intanto Al PalaTerni Bandecchi è arrivato fra gli applausi poco dopo l’inizio dei lavori, aperti dal presidente nazionale di Ap, Paolo Alli. Il congresso prosegue oggi ed è previsto anche l’intervento dello stesso Bandecchi. In piazza della Repubblica invece qualche centinaio di persone appunto, di partiti e soggetti politici ma anche associazioni cittadine. Si sono ritrovati per contestare Bandecchi e dire "basta ad atteggiamenti aggressivi e offese". Venerdì una delegazione del Pd ha incontrato il prefetto; la petizione on line che chiede le dimissioni del sindaco ha superato le 21mila firme.

Ste.Cin.