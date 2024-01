’Le Domeniche del circolo’. Presentato il calendario

CITTÀ DI CASTELLO – Il 2024 si apre con un nuovo calendario per il ciclo di appuntamenti dal titolo "Le domeniche del Circolo", a palazzo Bufalini, nel cuore del centro storico. Ad illustrare i quattro eventi, tra gennaio e marzo, sono stati il presidente Gregorio Anastasi, il vice Pietro Paolieri, coi consiglieri Alessandro Bruschetti, Giovanni Pambianco e la curatrice dell’iniziativa Catia Cecchetti. "A fronte del successo riscontrato nel 2023 con gli appuntamenti tutti molto partecipati dai soci, ma anche dai cittadini, si è voluto continuare con un carnet di eventi nuovi e diversificati". Gli eventi si svolgono di domenica, a partire dalle ore 17.30 con l’idea di creare un "caffè culturale vicino alle esigenze del vivere sociale, momenti di aggregazione finalizzati alla cultura". Il calendario si apre domenica 28 gennaio con la presentazione del libro dal titolo "Architetture misteriose nel mondo" di Walter Ceccarelli e Stefano Liberati edito da Luoghinteriori illustrato dal direttore editoriale Antonio Vella. Il secondo evento domenica 18 febbraio con una conferenza su "Ordini religiosi cavallereschi a Città di Castello" il cui relatore l’ingegner Giovanni Cangi è figura nota nel mondo scientifico. A marzo due eventi: il primo domenica 3 marzo è dedicato a tre donne del territorio: Alessandra Gasperini, Valchiria Do e Alessandra Carmignani. L’ultimo evento in programma domenica 17 marzo è un concerto in collaborazione con la scuola comunale di musica.