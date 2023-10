’Le domeniche del circolo’. Caffè culturale

CITTA’ DI CASTELLO – Quattro appuntamenti all’interno di uno dei luoghi ‘simbolo’ del centro storico, il Circolo degli Illuminati. Ieri mattina proprio le sale del Circolo hanno ospitato la conferenza di presentazione di ’Le Domeniche del Circolo’ alla presenza del presidente Gregorio Anastasi, dei consiglieri Luca Meloni, Alessandro Bruschetti e Gabriele Tasegian col socio Luca Ceccattini. La mini rassegna è stata curata da Catia Cecchetti: gli appuntamenti sono aperti ai soci e si svolgono tutti di domenica a partire dal 29 ottobre fino a dicembre. L’intento è quello di creare un caffè culturale al circolo Tifernate "il cui prestigio è noto e riconosciuto da tutta la comunità tifernate da quando fu costituito, era il 1873". Il presidente Anastasi ha ringraziato la curatrice dell’iniziativa Catia Cecchetti e precisato il numero limitato di posti di questa prima edizione, in vista dell’ultimazione dei lavori nel palazzo. Il primo dei quattro appuntamenti è fissato domenica 29 ottobre alle ore 10 in collaborazione con LuoghInteriori con la presentazione del libro "Hayrig" di Sergio Zerunian alla presenza di Tsovinar Hambardzumyan ambasciatrice della Repubblica Armenia in Italia, a seguire alle 11,30 "Il Novecento" cronache d’arte del secolo breve di Alessandro Masi; entrambi gli appuntamenti sono nell’ambito del Premio letterario Città di Castello. Domenica 19 novembre alle 17,30 si prosegue con una conferenza su "Alice Hallgarten e Maria Montessori a Villa Montesca", relatore Fabrizio Boldrini direttore della stessa Fondazione Montesca. Il 3 dicembre alle 17,30 si apre invece un’esposizione di presepi artistici della collezione Angelini Antinori, iniziativa in memoria di Gualtiero Angelini. Infine il 17 dicembre sempre alle 17,30 concerto di Natale dal titolo "Musiche dal mondo in tempo di Natale" con Gianfranco Contadini al violino e Paolo Fiorucci alla fisarmonica.