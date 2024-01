“Le domeniche a teatro“ al via con "Il diario di Anne Frank"

Si riaprono le porte del Teatro Clitunno di Trevi, riprende la stagione “Le domeniche a teatro” promossa da Teatro al Centro.

Ad aprire la stagione sarà “Il diario di Anne Frank“ di Frances Goodrich e Albert Hackett che andrà in scena oggi alle 17.

Con – in ordine di apparizione – Roberto Attias, Greta Bonetti, Angelica Accarino, Francesca Bianco, Francesca Buttarazzi, Vinicio Argirò, Tonino Tosto, Susy Sergiacomo, Germano Rubbi e Roberto Baldassari, scene di Vito Giuseppe Zito, costumi di Annalisa Di Piero, brani tradizionali ebraici sono cantati da Eleonora Tosto, per la regia di Carlo Emilio Lerici. Con una scenografia che si sviluppa su due livelli e quattro ambienti, lo spettacolo è strutturato come un lungo piano sequenza, in cui i dieci attori ci raccontano, in una coralità scenica e narrativa, la loro quotidianità, in un sottile confine ed equilibrio tra tragedia e leggerezza. Le circostanze, inusuali e inimmaginabili, mostrano caratteri diversi e contrastanti, egoismi e simpatie, paura e speranza, e lo sbocciare di un giovane amore. E anche se la fine è imminente e certa, fino all’ultimo Anne conserva la sua voglia di vivere e la sua fiducia nell’umanità: "Continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo...".

Considerato uno dei capolavori del teatro del ‘900, e Premio Pulitzer per la drammaturgia nel 1956, “Il diario di Anne Frank”, nel suo debutto al Teatro Belli nel 2020, ha registrato un grandissimo successo di pubblico e di critica, e un successo di particolare rilievo soprattutto negli oltre 4000 studenti delle scuole di Roma e provincia che vi hanno assistito.

Lo spettacolo è ormai al suo quarto anno di repliche consecutive. Lo spettacolo ha ricevuto il patrocinio dalle principali istituzioni ebraiche: Ucei – Unione della Comunità Ebraiche Italiane, Fondazione Museo della Shoah, Centro Ebraico Italiano G. E. V. Pitigliani, l’associazione Progetto Memoria, l’associazione Figli della Shoah e il Meis, Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah.