Le dieci sfide della salute: "Cure garantite a tutti"

Il centrosinistra rilancia sulla salute: dieci criticità e dieci proposte per cambiare la sanità pubblica in Umbria sono state presentate dalla coalizione ’Un Patto Avanti’. C’erano, tra gli altri, il segretario regionale Pd Tommaso Bori, Thomas De Luca (5 Stelle), Francesco Sorci (Azione), Federico Novelli (Psi), Andrea Sisti e Filippo Stirati (Civici Umbri). "Il manifesto – è stato spiegato – denuncia con puntualità le principali criticità del sistema sanitario regionale e rilancia la necessità di interventi urgenti per garantire un accesso equo e di qualità alle cure per tutti i cittadini: un paziente su 10 rinuncia alle cure a causa dei costi e degli spostamenti troppo onerosi. Quasi seimila famiglie sono cadute in povertà per affrontare le spese mediche, mentre 1/5 spende una quota significativa del reddito per trattamenti medici. Lunghe liste d’attesa, mancanza di accesso alle prestazioni sanitarie e aumento della mobilità passiva per ricevere cure, indicano un sistema sanitario sotto stress e sottodimensionato". Il manifesto racchiude delle proposte concrete. "Bisogna investire maggiormente nella prevenzione, è necessario che almeno il 7,5% del PIL sia destinato al Fondo Sanitario Nazionale, vanno previste nuove assunzioni nel settore sanitario". E ancora: "L’abolizione del tetto per la spesa del personale e l’azzeramento delle liste d’attesa. Il sistema va riorganizzato, integrando Aziende ospedaliere, Asl territoriali e Università. Bisogna valorizzare il personale sanitario. L’Umbria può e deve promuovere una medicina di prossimità più efficace, fatta di Case e Ospedali di Comunità, ma anche di servizi domiciliari che riducano i ricoveri. Serve accelerare sull’attuazione. E infine va fermata la privatizzazione del sistema".