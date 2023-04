Le criticità dell’ospedale di Orvieto L’associazione ’Prometeo’ interroga il direttore generale della Asl

Dieci domande rivolte al direttore generale della Asl Massimo De Fino per cercare di fare chiarezza sui problemi ormai endemici che affliggono il Santa Maria della Stella. Sono quelle che gli sottopone l’associazione Prometeo, il cui presidente Dino Fratini va all’attacco del manager sanitario anche su un altro fronte. "Il direttore generale della nostra Asl non perde occasione per approfittare delle rarissime lettere di encomio provenienti dall’utenza dell’ospedale per evidenziare una situazione di efficienza della sanità orvietana che non c’é", dice Fratini. La prima domanda è: come si intende fornire i servizi di medicina territoriale in attesa che sia resa operativa la casa di comunità dell’Orvietano nel 2026? Poi seguono gli altri interrogativi: a quanto ammontano su base settimanale le prestazioni ambulatoriali di medicina specialistica, suddivise per tipologia, fornite nell’Orvietano dalla Asl e a quanto quelle in attesa? Come intende e in che tempi smaltire le liste di attesa? Come intende sistemare il centro unico per le prenotazioni? Quando saranno ripristinati i servizi specialistici di medicina preventiva, ora non prenotabili? Quali sono i livelli essenziali di assistenza attuali, quali si intende raggiungere e in che tempi? Quando sarà reso pienamente operativo l’ospedale di Orvieto come dipartimento di emergenza di primo livello? E poi chiarimenti vengono chiesti sul,a terapia intensiva cardiologica, sull’emodinamica e sull’opportunità di incontri periodici con i rappresentanti della città. Prometeo ha intenzione di incalzare i vertici della Asl fino a quando non saranno fornite le risposte attese.

Cla.Lat.