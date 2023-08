"Le Crete: Il costo del conferimento dei rifiuti troppo alto a Parrano"

"Il costo del conferimento dei rifiuti nella discarica Le Crete è troppo alto rispetto a servizi analoghi in altri territori della regione". Lo ha sostenuto il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti (nella foto), intervendo all’ultima assemblea dell’Auri nel corso della quale sono stati affrontati vari argomenti ed in particolare l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2022. Nel corso dell’incontro, il sindaco Valentino Filippetti ha sollevato il problema del costo di conferimento in discarica a Le Crete che è superiore a molti impianti similari come ad esempio a Viterbo. Il presidente dell’Auri, Antonino Ruggiano, ed altri sindaci si sono detti d’accordo nell’affrontare il problema. È stato chiesto al direttore di predisporre una relazione. Il presidente Ruggiano ha anche preannunciato per settembre una riunione dei sindaci dell’ex ATto 4 per esaminare la situazione.