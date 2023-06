Le ’Civiliadi’ Lezioni di natura e soccorso

TODI – Da tre anni la Scuola Media "Cocchi- Aosta" organizza le Giornate dell’Educazione civica e quest’anno lo fa rendendo ancora più protagonisti gli studenti attraverso "Le Civiliadi", giochi di squadra per diventare cittadini consapevoli. A conclusione del percorso interdisciplinare di Educazione civica, i ragazzi di tutte le classi si sono sfidati in originalissimi giochi a squadra volti a sperimentare, divertendosi, corrette pratiche di comportamento. Il tutto nel segno della salvaguardia dell’ambiente e nella protezione e messa in salvo di chi si trova in situazioni di pericolo.

Si parte con l’Eco-bowling, gara di bowling con materiale riciclabile da differenziare in modo corretto negli appositi contenitori, a "Tutti a bordo!", gara a tempo basata sull’esperienza di pronto soccorso fluviale volta all’apprendimento delle procedura di salvataggio in caso di emergenza. Si termina con "Pronto, soccorso… via!", gara di messa in sicurezza di un individuo in difficoltà, basata sull’esperienza avuta dai ragazzi con le tecniche di primo soccorso sperimentata durante l’anno. Tre giornate, dedicate rispettivamente alle classi prime, seconde e terze.

Domani tocca ai "più piccoli" dei tre plessi della scuola. "Attraverso il gioco a squadra – afferma il dirigente Enrico Pasero – si intende favorire negli studenti l’apprendimento reale e concreto di buone pratiche, sensibilizzandoli verso il riciclo, la tutela dell’ambiente e della biodiversità, l’attenzione e la cura verso il prossimo e, al contempo, stimolando il loro spirito di iniziativa, il loro senso critico e la loro capacità di organizzarsi in team". I giochi si sono alternati alla presentazione di lavori e prodotti finali realizzati da ogni classe.

Susi Felceti