Le azioni del Comune per sanità, viabilità e ambiente

"Gubbio, città di visione, progetto e della buona politica", questo il filo conduttore della conferenza stampa tenutasi nell’ex refettorio della biblioteca con la quale l’amministrazione comunale ha riepilogato l’attività svolta nell’anno da poco concluso inquadrando obiettivi e progetti di quello appena iniziato. Coordinata dalla giornalista Federica Grandis, è stata introdotta dall’intervento del Sindaco Filippo Mario Stirati, integrato a seguire dagli assessori Tasso, Piergentili, Uccellani, Damiani, Minelli, Cecchetti e Morelli. Il sindaco ha centrato l’attenzione sui, nell’ordine, sanità, viabilità, ambiente inquadrati nell’ottica di un progetto politico finalizzato al benessere ed allo sviluppo effettivo del territorio. Non calcoli immediati, ma programmi concreti. Per la sanità ha rivendicato il ruolo di quella pubblica preannunciando "la difesa a spada tratta dell’ospedale comprensoriale e della sanità territoriale". Nel merito ha annunciato il prossimo inizio dei lavori della "Casa di Comunità" assumendo l’impegno di rappresentare l’opportunità del "recupero totale dell’ex ospedale di Piazza 40 Martiri, considerato il ruolo che svolge per l’interno centro storico". Sulla viabilità, richiamate positivamente il superamento delle problematiche ed il prossimo avvio del cantiere per il tratto Mocaiana-Bivio Pietralunga della 219, ha condiviso le preoccupazioni per la prossima chiusura della "Contessa", indispensabile però, ha aggiunto , per il completamento dei lavori secondo i progetti dell’Anas relativi alla Galleria ed al rifacimento del viadotto, annunciando iniziative comuni con Fano e Cantiano, per richiamare l’importanza dei collegamenti con le Marche. Per l’ambiente, dopo che il Tar ha respinto il ricorso del contro l’autorizzazione della Regione sull’uso del Css nei cementifici (per inciso è in corso un provvedimento di legge che ne agevola ulteriormente l’impiego come fonte energetica), Stirati, senza pronunciarsi su un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, ha assicurato un impegno costante su tutte le problematiche che coinvolgono tutela e salute. In apertura Stirati ha fatto riferimento, togliendosi qualche sassolino, alle polemiche, definite strumentali, che hanno portato alla mancata approvazione da parte della Regione, dopo il sì di consiglio comunale e provincia, della unificazione dei circoli didattici "Aldo Moro" e "Matteotti". Progetto basato sul calo delle nascite con riflesso sulle iscrizioni.

G. Bedini