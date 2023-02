L’avvocato Feliziani eletto nel Consiglio nazionale forense

L’avvocato Paolo Feliziani (foto) nel Consiglio nazionale forense. Per il Distretto della Corte di Appello di Perugia, costituito dai Tribunali di Perugia, Terni e Spoleto, è risultato eletto nel consiglio nazionale per il quadriennio 20232026 l’Avvocato Paolo Feliziani, già per lungo tempo presidente dell’Ordine forense spoletino. Feliziani sarà dunque uno dei 34 avvocati che per i prossimi quattro anni comporranno l’organo apicale di rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura italiana. Per la prima volta nella storia del Consiglio Nazionale Forense, la cui istituzione risale al 1933, un avvocato del Foro di Spoleto viene chiamato a ricoprire questa ambita e prestigiosa carica. Un meritato riconoscimento per un professionista noto ed apprezzato da colleghi e giudici per serietà, preparazione giuridica e doti personali, che premia, oltre ad un esemplare percorso professionale, il generoso impegno che per oltre trent’anni l’Avv. Feliziani ha profuso in seno alle istituzioni ed associazioni forensi sia a livello locale che nazionale, sempre in prima linea nell’azione di difesa del Tribunale di Spoleto.