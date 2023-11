Lavoro, stop alle disparità : "Quella barriera invisibile abbattiamola insieme"

"La barriera visibile è di fatto abbattuta, perché la normativa sul contrasto alla discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro è avanzata e compiuta, sia a livello europeo che italiano. Ora devono crollare le barriere invisibili anche se c’è da dire che passi avanti sono stati fatti. E le barriere invisibili si abbattono se si rafforza costantemente l’impegno corale per l’affermazione della parità all’interno della società e delle organizzazioni lavorative. Questo perché l’agire collettivo effettivo e diffuso garantisca la piena tutela della parità della persona, con riguardo alla specifica condizione soggettiva". È il messaggio che arriva dall’incontro di approfondimento e proposte, “La discriminazione di genere nei luoghi di lavoro – prevenire, riconoscere, contrastare”, che si è svolto al Centro congressi della Camera di Commercio dell’Umbria, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

"Le discriminazioni - osserva il presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni - continuano a costituire una barriera invisibile, ma ben presente, negli ambienti di lavoro. Il gap gender non solo è una chiara ingiustizia, ma rende meno competitive le imprese, come dimostrano tutti gli studi che pongono una correlazione diretta tra le pari opportunità e tassi di maggiore di crescita aziendale. Peraltro, le aziende dove la forbice è annullata sono molto più resilienti rispetto alle altre". La direttrice Inail Umbria Alessandra Ligi dice che "bisogna promuovere il diversity management e la sicurezza nelle imprese. Ora – aggiunge - nonostante alcuni limiti, abbiamo il fondamentale Codice pari opportunità". Andrea Benedetti, responsabile Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia, ha spiegato l’attività dell’ ente per la tutela e vigilanza sui fenomeni discriminatori, mentre il questore Fausto Lamparelli nel ribadire l’importanza dei centri di ascolto ha affermato che "all’interno di una relazione che ha toccato molti punti vergogna e speranza di uscirne sono i due principali motivi che portano le donne a non denunciare abusi e violenze subite. Invece bisogna invertire questa tendenza".

E’ tonata sull’equità retributiva Caterina Grechi. "La dignità - sostiene la presidente del Centro per le Pari opportunità - parte da una pari ed equa retribuzione. Urgente realizzare un point donna lavoro".

Silvia Angelici