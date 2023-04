Lavoro, la vera priorità Occupati sotto la media

Resta il più basso dell’Umbria, seppur in lieve miglioramento, il tasso di occupazione nella provincia ternana che risulta marcatamente inferiore anche alla media del Centro Italia. Lo certifica l’Istat che fotografa la realtà del territorio dal 2021 al 2022. Nella fascia più ampia, 15-89 anni, il tasso di occupazione regionale nel 2022 è del 47,9 (stabile rispetto al 2021), quello della provincia di Perugia scende da 49,4 a 49,2 mentre quello della provincia di Terni passa da 43,6 a 43,9, registrando però un ulteriore decremento dell’occupazione femminile che va dal 36,8 al 36,6. Nel perugino l’occupazione femminile resta stabile al 43,1. Nella stessa fascia di riferimento la media occupazionale nel Centro Italia è del 49,1. Nella fascia 20-64 anni aumenta l’occupazione in Umbria e nelle province, con quella ternana che resta comunque più bassa: la regione va da 69,3 a 69,9, il perugino da 70,7 a 71,2, il ternano da 65 a 66.

Sempre critica nel ternano l’occupazione femminile che aumenta dal 56,2 al 56,7 ma resta distante da quella della provincia di Perugia, che sale dal 63,7 al 64,3, e da quella umbra in crescita da 61,8 a 62,4. Nella fascia 20-64 anni l’occupazione femminile nella provincia ternana è decisamente inferiore anche alla media del Centro Italia, che si attesta al 61,8. Nella fascia 15-34 anni l’andamento occupazionale risulta in crescita in tutta la regione, con la provincia ternana che rimane però fanalino di coda. In Umbria si passa infatti dal 43,8 al 45,5, nel perugino da 45,2 a 46,4, nel ternano da 39,6 a 42,4. Anche in questa fascia occupazionale giovanile, la media ternana risulta nettamente inferiore a quella del Centro Italia che si colloca al 46,2.

Ste.Cin.