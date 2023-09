Lavoro, in Umbria 2 morti al mese "Ora un Patto per la sicurezza"

Oltre seimila denunce di infortuni sul lavoro nei primi 7 mesi del 2023, con il dato drammatico di 16 vittime, oltre 2 al mese, contro le 11 morti del 2022. La sicurezza sul lavoro è un’emergenza assoluta per l’Umbria e c’è bisogno di un forte salto di qualità nelle politiche e negli investimenti a difesa della salute delle persone che lavorano. Di questo si è parlato ieri ad Assisi, presso la Domus Pacis, nel corso dell’assemblea regionale di Rls e Rlst, i rappresentanti di lavoratrici e lavoratori per la sicurezza, organizzata da Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria.

Nel dettaglio i dati Inail raccontanto che da gennaio a giugno gde denunce di infortunio in Umbria sono state 6.011 contro le 6.453 dello stesso semestre dell’anno prima, con un calo del 6,84%. Purtroppo i "mortali" sono stati 16 in quei sei mesi, con una crescita sul 2022 del 45%. E crescono molto anche le malattie professionali, con 1.925 casi rispetto ai 1.394 e un incremento del 38,1%.

Il segretario generale della Uil dell’Umbria, Maurizio Molinari, Gianni Fiorucci, della segreteria regionale Cgil Umbria, Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell’Umbria e Angelo Manzotti, segretario generale Cisl Umbria, hanno illustrato le proposte per cercare di combattere questo tragico fenomeno. "Riteniamo necessario e urgente – è stato detto – che tutte le Istituzioni regionali ovvero Giunta, Anci, Province, Prefetture, Questura, Inail, Inps, Dtl e Vigili del Fuoco aprano un confronto con le parti sociali (Cgil, Cisl e Uil con associazioni datoriali) per sottoscrivere un ’Patto per la salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro al fine di sconfiggere il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali nella nostra regione".

"Il patto a nostro avviso – hanno sottolineato – dovrà contribuire a realizzare una più ampia e necessaria strategia nazionale, integrarsi col piano regionale della Prevenzione già in atto, promuovere una revisione del piano regionale sanitario. Tale patto – hanno concluso i sindacati – dovrà inoltre prevedere obiettivi, interventi e misure di tutela del lavoro, in coerenza con la strategia europea".