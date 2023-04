Lavoro: boom di stranieri Assunzioni “oltre confine“ Ma il personale non basta

Il serbatoio del lavoro in Umbria fa il pieno di immigrati. Nel 2022, in linea con i dati nazionali, si è registrato un deciso incremento nelle entrate programmate (sono i contratti della durata di almeno venti giorni che le imprese intendono stipulare, i quali quindi nel corso dell’anno possono anche essere molteplici per ogni lavoratore) di lavoratori immigrati: un flusso pari a 11mila 810 assunzioni, superiore sia ai dati 2019 e ancora di più al 2021 e superiore anche alla media nazionale, che ha visto le entrate programmate di manodopera straniera attestarsi a quota 922mila 380, +249mila 560 rispetto al 2021 (+37,1%) e +294mila rispetto al 2019 (+47%).

È lo scenario delineato dal volume “Lavoratori immigrati, 2022” del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal). Più in dettaglio, in Umbria nel 2022 l’incidenza del personale oltrefrontiera sulla domanda delle imprese è pari al 19,1%, superiore al 17,8% della media nazionale. La lettura dei numeri la fa Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria: "Il panel di dati offerti dal Sistema Informativo Excelsior mette nero su bianco le dimensioni sia delle assunzioni totali delle imprese, sia quelle specifiche riguardanti gli stranieri. Vorrei evidenziare innanzitutto come in Umbria, sia ad aprile che nel trimestre aprile-giugno - va avanti Mencaroni - le assunzioni programmate dalle imprese presentino una crescita nettamente superiore a quella media nazionale e di come questo aumento occupazionale sia trainato da turismo e servizi alle persone. Si fa poi sempre più grave la questione del mancato reperimento, da parte delle aziende, delle professionalità di cui hanno bisogno, sia per quanto riguarda le assunzioni totali che quelle degli stranieri. Un fattore di criticità che nel solo 2022 è costato all’Umbria 508 milioni di valore aggiunto e che rischia di tarpare le ali anche alla crescita futura". Intanto, sono 5mila 730 le assunzioni totali (di italiani e di immigrati) previste dalle imprese umbre ad aprile e 17mila 550 entro giugno. Ma quanto personale servirebbe all’Umbria che produce? Nel quinquennio 2023-2027 è stimato un fabbisogno di 58mila avviamenti.

Silvia Angelici