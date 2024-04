Lavoro alla contrada Prati. Concluso il primo lotto

Partiti i lavori per il ripristino del torrente Paganico e della rete idraulica della contrada Prati. Il primo lotto del progetto, suddiviso a sua volta in quattro interventi, ha riguardato la pulizia della sezione idraulica del torrente Paganico. Sono state rimosse le piante secche che ostacolavano il deflusso libero delle acque del torrente verso il lago Trasimeno nell’area dell’ex aeroporto Eleuteri ed è stata ridefinita e rimessa in posizione la scogliera protettiva di difesa spondale presente nel tratto finale del torrente. Il prossimo step riguarderà il riassetto idraulico del fosso Paganichino e la realizzazione di una nuova rete per lo smaltimento delle acque bianche in via Piana e via delle Genziane. Per la contrada Prati è previsto sulla rete fognaria bianca l’adeguamento della gestione delle acque meteoriche urbane alle portate di progetto, al fine di evitare gli innumerevoli allagamenti dei vani posti ai piani seminterrati delle abitazioni della zona.