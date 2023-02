Lavoro, 72mila assunzioni in nove mesi

"Se è vero che il mercato del lavoro è tornato a percorrere un sentiero di crescita simile a quello pre pandemico, pur con un rallentamento degli ultimi mesi, oggi, rispetto al passato, si distingue per una evidente peculiarità: ritorna il protagonismo del tempo indeterminato, sia come nuove assunzioni, sia come trasformazioni di posizioni temporanee attivate nei mesi precedenti".

A sancirlo la rielaborazione dei dati effettuata da Elisabetta Tondini di Agenzia Umbria Ricerche, secondo cui nella nostra regione "continuano a manifestarse fenomeni di dimissioni da contratti a tempo indeterminato più elevati rispetto alla media del Paese". Le assunzioni attivate da gennaio a settembre in Umbria sono state oltre 72 mila, con un aumento del +18,2% rispetto allo stesso periodo del 2021 (17,0% in Italia). L’incremento, che ha investito tutte le tipologie contrattuali, è stato particolarmente evidente per il tempo indeterminato (+36,3%). Nella regione, le figure maggiormente coinvolte sono quelle femminili: le donne aumentano nel complesso (sia rispetto al 2021 che rispetto al 2019) più degli uomini sia nelle assunzioni che nelle cessazioni. "La netta ripresa dei tempi indeterminati nella fattispecie – continua Tondini – ha avuto una spinta (+7.095 unità) dal versante delle variazioni contrattuali delle forme a termine (aumentate in Umbria del 71,3%) e dalle conferme dei rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (+1.821 unità), per un aumento del 14% rispetto all’anno precedente".

Commercio, trasporto e magazzinaggio, alberghi, e pubblici esercizi: in quasi 1.300 casi si tratta di contratti a tempo indeterminato (836 stagionali e 881 intermittenti); sono contratti a tempo indeterminato più della metà delle 1.532 posizioni nette aggiuntive dell’industria in senso stretto e quasi la maggioranza le 1.465 delle costruzioni.

"Continua la crescita delle dimissioni (nei primi nove mesi del 2022 in Umbria se ne sono contate oltre 20 mila) – conclude la ricercatrice di Aur – , sostanzialmente per effetto dell’ampliamento dei flussi in uscita. La propensione all’abbandono volontario dal lavoro continua ad essere un fenomeno molto più consistente tra i tempi indeterminati (10.581 nel 2022 contro 8.224 nel 2019) e la regione, pur continuando a caratterizzarsi per tassi di dimissione più elevati che in Italia, mostra tuttavia un avvicinamento ai valori nazionali".