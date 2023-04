Lavoro, 150 nuovi posti Philip Morris investe 30 milioni sulla città

"Philip Morris opera sul nostro territorio dal 1963 e in tutti questi anni ha sempre dimostrato la serietà degli investimenti e una visione lungimirante. Come città di Terni siamo un grande polo economico, infatti siamo secondi solo a Milano per la presenza di multinazionali e questo è la conferma che la città sa rispondere agli stimoli che provengono da chi ha la volontà di investire sul territorio per perseguire risultati importanti". Lo ha detto il sindaco Leonardo Latini a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto per la realizzazione a Terni del terzo ‘Digital information service center - Disc’ di Philip Morris in Italia, che prevede un investimento di 30 milioni di euro in cinque anni e la creazione di 150 posti di lavoro e che avviene a poche settimane di distanza dal rinnovo dei contratti quinquennali per la fornitura di tabacco in foglie.

"Come sindaco non posso che essere contento e soddisfatto di un investimento come questo - ha aggiunto Latini - perché oltre a rispondere a quella che è l’esigenza del nostro territorio di creare occupazione va anche ad intercettare tutte le possibilità che l’innovazione può portare ai territori in termini di crescita e di sviluppo". Anche Coldiretti Umbria "saluta con favore questo ulteriore investimento annunciato da Philip Morris Italia". "Un ulteriore tassello di un progetto di ampio respiro sul territorio umbro che trova la sua prima ragion d’essere nella coltivazione del tabacco", _ afferma il presidente Albano Agabiti.