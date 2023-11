Lavori sulla Fonte dei Cavalli. L’amministrazione replica

TREVI Scontro tra l’amministrazione comunale e il gruppo consiliare di minoranza in merito ai lavori di ripristino della Fonte dei Cavalli di Piazza Garibaldi (foto). Il gruppo Trevi Bene Comune aveva denunciato: "Grazie al nostro intervento l’amministrazione comunale ha deciso di interrompere i lavori". Replica la maggioranza: "L’ amministrazione comunale ad appena due mesi dalle elezioni si è immediatamente adoperata per trovare, attraverso l’Art Bonus, i fondi disponibili per il ripristino della Fonte dei Cavalli, quindi ha avviato i lavori di messa in sicurezza, necessari a causa dello stato di totale abbandono e il rischio che la parete di appoggio potesse crollare, al fine di restituire il decoro alla Fonte. Si è proceduto ad un’opera di idropulitura a bassa pressione delle vasche senza alcun prodotto e della parte basamentale della fontana al solo scopo di rimuovere il fogliame caduto dagli alberi e le relative zone macchiatesi nel tempo. La pulizia, senza ombra di dubbio, è propedeutica alla messa in funzione della fontana ed alla riqualificazione di Piazza Garibaldi che da tempo versa in stato di totale degrado. "Per quanto esposto- sostiene l’assessore ai lavori pubblici Francesco Saverio Andreani - l’amministrazione ha censito il patrimonio artistico per procedere alla valorizzazione dello stesso individuando tra gli interventi più urgenti proprio quello sulla Fonte, avendo particolare cura ed accortezza per l’interesse pubblico".