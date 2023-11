"Lavori senza autorizzazione". Stop all’intervento sulla Fonte

Il Comune ha interrotto i lavori di ristrutturazione della Fonte dei Cavalli (foto), monumento simbolo di Piazza Garibaldi. A obbligare l’amministrazione alla retromarcia, l’intervento del gruppo consiliare “Trevi Bene Comune“: "I lavori per la ristrutturazione della caratteristica Fonte erano stati avviati senza le autorizzazioni necessarie su un bene di interesse culturale". "L’intervento – denuncia l’opposizione – alla stessa stregua di quanto accaduto di recente a Foligno per la fontana in Memoria dei Caduti, è l’esempio di una azione che evidenzia la poca attenzione e sensibilità per il patrimonio culturale cittadino e che, tristemente, accomuna alcune amministrazioni locali. Il blocco dei lavori – è scritto nella nota – ha scongiurato il rischio di danneggiamento del monumento che rappresenta la memoria del grande scavo effettuato nella metà dell’800 a Trevi, per creare l’area destinata ad accogliere il mercato del bestiame. La fontana in oggetto, per decorare la piazza e per abbeverare gli animali, è un bene di proprietà comunale. L’assessore ai lavori pubblici Andreani – prosegue la nota – è tenuto a sapere che, prima di consentire l’avvio dei lavori sarebbe stato necessario condividere con le autorità competenti come intervenire e quali maestranze individuare per salvaguardare l’integrità dell’opera ed evitare interventi superficiali e inadeguati".