Lavori per la variante del Cassero Spariscono 100 posti auto in centro

Sono partiti da un paio di settimane i lavori per la realizzazione della variante del Cassero uno dei progetti più importanti del centro storico. Il cantiere si sta concentrando nella zona del parcheggio Ferri (Ansa del Tevere) dove di fatto sono stati eliminati un centinaio di posti auto (che erano liberi). I lavori sono quelli per la realizzazione della variante del Cassero, un investimento con fondi europei da 1 milione e 400 mila euro, cofinanziato dal Comune per 400 mila euro nell’ambito della programmazione di Agenda Urbana. Per fare questo un’ampia sezione del parcheggio Ferri è stata transennata, è inaccessibile e sono state già disboscate le prime piante. Dopo l’allestimento del cantiere nella zona del parcheggio Raniero Collesi, in questi ultimi giorni alcune squadre tecniche di aziende locali sono state impegnate nel taglio di diversi alberi nella zona tra parcheggio Ansa e le abitazioni presenti in zona, dove passerà la carreggiata della variante. Questi interventi lasceranno presto spazio al vero e proprio cantiere nel parcheggio Ferri, dove la variante del Cassero si collegherà alla futura rotatoria fra viale Nazario Sauro e via Marchesani. Una parte importante dell’area di sosta al momento perde più di cento posti auto e ovviamente la questione sta già creando alcuni disagi dato che a Città di Castello il numero di parcheggi senza tariffa oraria era già esiguo. Disagi che potrebbero aggravarsi nei prossimi mesi estivi in concomitanza con numerose manifestazioni cittadine di interesse turistico. Nell’ambito dei lavori della Variante del Cassero saranno completamente riqualificati i bagni pubblici della zona e attraverso un altro importante investimento da 800 mila euro, sarà ingrandito il parcheggio Collesi, aggiungendo 75 posti auto agli attuali 118, e verrà installato un ascensore che collegherà la nuova area con il bastione del Cassero. Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria tra la discesa di via Marchesani e il parcheggio di piazzale Ferri, da cui partirà un tratto stradale alternativo che by-passerà l’attuale strettoia sotto il bastione, aggirerà le abitazioni collocate nell’area e si ricongiungerà alla viabilità esistente all’altezza del parcheggio Collesi. A ridosso delle mura urbiche, nel tratto di accesso alle scale mobili, si aprirà così in base ai progetti ufficiali diramati dall’ente, una piazza urbana di collegamento al centro storico, snodo di un percorso ciclopedonale allestito sull’attuale via Nazario Sauro, che verrà parzialmente smantellata per fare spazio al verde attrezzato. Il nuovo itinerario, che sta già comportando una modifica dell’attuale parcheggio all’Ansa, ospiterà anche due piazzole di sosta per gli autobus. Cristina Crisci