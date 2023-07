Lavori inizieranno a breve per la scolmatrice a Borgo Rivo, 100mila euro per risolvere i problemi di allagamento Il Comune di Terni annuncia l'inizio dei lavori per la realizzazione di una scolmatrice a Borgo Rivo, con un investimento di 100mila euro, per risolvere i problemi di allagamento in caso di precipitazioni intense. La tubazione sarà lunga circa 100 metri. Entro il 2023.