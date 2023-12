Lavori in vista sulle strade. C’è l’ok ai progetti esecutivi

Sotto l’albero di Natale i tuderti troveranno la manutenzione di alcune strade del territorio. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione idrogeologica della strada di Collevalenza in località Sant’Angelo: comporterà un investimento di 50.000 euro a valere sui fondi Pnrr; con l’inizio degli interventi previsto per la primavera 2024. Progetto esecutivo approvato anche per i lavori di completamento della strada Ciro Alvi, dove nei mesi scorsi si è proceduto al consolidamento del movimento franoso. Sempre qualche giorno fa l’amministrazione comunale ha disposto di avviare la procedura per l’accorpamento del collegamento tra Via Carocci e Via Santo Stefano al demanio stradale, individuando nel bilancio comunale, annualità 2023, risorse per 90.000 euro da destinare ad un intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale, a servizio di una zona alla immediata periferia della città. Ma c’è di più.

Il Comune ha sottoscritto un accordo di programma con il Consorzio di bonifica Tevere-Nera per l’esecuzione di interventi di manutenzione sulle strade vicinali di uso pubblico ricomprese nella rete idrografica dei bacini del fiume Tevere, del torrente Naja e del suo affluente Arnata. Gli interventi di manutenzione interesseranno le strade vicinali di Pian Stranieri e Cecanibbi, di Camagna e San Lorenzo, del Piannarone e di Cerreto, delle Carcerelle, delle Casacce dei Perigli e delle Capanne