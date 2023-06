Lavori in viale Giontella Esplode la grana dei pini

BASTIA UMBRA – Presentazione dei progetti esecutivi di ‘rigenerazione urbana’ di Via Roma - viale Giontella, viale San Francesco: al Movimento 5 Stelle non piace affatto che per l’effettuazione dei lavori vengano abbattuti 24 pini. Nel mirino di Laura Servi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, la mancata presa in considerazione delle Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e dell’obbligo del censimento del patrimonio arboreo inclusi gli alberi monumentali.

"Le nostre sollecitazioni fatte con apposita interrogazione a dicembre per chiedere conto della sistematica incuria del verde urbano e della pessima abitudine a buttare giù gli alberi con relazioni che ne attestano l’ammaloramento dopo che per anni si è evitato fare un’accurata manutenzione, cadono regolarmente nel vuoto", lamenta la Servi che ricorda come, in un momento storico in cui le temperature toccano sempre più frequentemente punte di afa soffocante, soprattutto nel periodo estivo, gli alberi sono preziosi alleati. Con l’invito, da parte dell’esponente del Movimento 5 Stelle, al sindaco e alla Giunta ad elaborare un’alternativa che punti al bene della collettività e dell’ambiente, vagliando anche le varie possibilità di progetti utili alla salvaguardia delle persone e del territorio.

I lavori dell’asse, collegamento tra il centro storico di Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli, inizieranno ad ottobre 2023 e termineranno a gennaio 2025 per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti attraverso l’istituzione di una ‘Zona 30’ nell’intera arteria.