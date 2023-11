Lavori in Piazza Grande. Il cantiere si allunga. Tutto finito entro marzo

Sulla base del cronoprogramma appena rielaborato dai tecnici e dalla direzione dei lavori, è prevista per il 27 marzo 2024 (anziché il 28 febbraio inizialmente individuato) la conclusione della ripavimentazione di Piazza Grande, seguita dalla comunità eugubina con particolare coinvolgimento, trattandosi di un intervento che riguarda il cuore pulsante della città e delle sue principali manifestazioni, a cominciare dalla Festa dei Ceri, che irrompe a maggio con la sua carica di vitalità, entusiasmo e generale coinvolgimento. Accolta con soddisfazione, la notizia è stata data dall’assessore Valerio Piergentili durante l’ultima seduta del Consiglio comunale rispondendo ad una interpellanza presentata dal consigliere Orfeo Goracci. Un’occasione utile per fare chiarezza su una vicenda sicuramente delicata. A Piazza Grande infatti si svolgono le fasi salienti della Festa dei Ceri a cominciare dalla prima domenica di maggio con il ritorno dei “Ceri” in città, il 15 con la “alzata” e le “birate”, la domenica successiva con i “Ceri Mezzani”, l’ultima domenica del mese con il “Palio della Balestra”.

Da qui le legittime curiosità e preoccupazioni, le prime soddisfatte e le seconde allontanate dal responsabile dei lavori pubblici.

"Dopo la sospensione necessaria per valutare – ha detto Piergentili – come procedere a seguito della scoperta di reperti archeologici emersi a sorpresa, il nuovo cronoprogramma prevede la conclusione dell’intervento al 27 marzo del prossimo anno, in tempi rassicuranti rispetto alle scadenze di maggio". I reperti, come noto, riguardano due grandi basamenti ottagonali, forse quanto resta di fontane abbozzate, ma non realizzate, oltre alla scalinata di ingresso del Palazzo Municipale, più bassa di quella attuale. È stata necessaria una pausa di riflessione insieme alla Soprintendenza e l’adozione di una variante – ha proseguito Piergentili – prima della ripresa del cantiere che ora sta procedendo in maniera spedita”, concentrata per ora nella zona soprastante gli “arconi”. Resta da risolvere se e come evidenziare la presenza degli ultimi reperti.

Tra le ipotesi quella di una pavimentazione dal disegno “diverso” rispetto alla piazza o, addirittura, dall’uso di lastre in pietra, utile per valorizzare egli scalpellini eugubini.