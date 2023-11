Lavori in piazza 40 Martiri. Cantiere contestato. Italia Nostra chiede gli atti

I lavori di Piazza 40 Martiri, sostenuti da un finanziamento di cinque milioni sui fondi del Pnrr, sono seguiti con particolare attenzione non solo dagli eugubini, ma anche dal mondo della cultura e delle associazioni di tutela. Nel merito infatti Italia Nostra – sezione di Perugia ha richiesto l’accesso agli atti con una lettera a firma del suo Presidente Luigi Fressoia, con la quale si chiede "copia completa del progetto riqualificazione" dell’area e si pongono nel contempo alcune domande sul progetto stesso.

"Da quanto si è potuto apprendere in due pubbliche conferenze di partecipazione organizzate dal comune – si legge nella lettera – emerge che la somma cospicua verrà spesa essenzialmente per lavori di pavimentazione, sottoservizi tecnologici e arredi. Italia Nostra si chiede e le chiede se sia opportuno che una tale favorevole e rara occasione (disponibilità di ben cinque milioni di euro) possa essere risolta senza porsi domande ed obbiettivi di impostazione generale circa la sistemazione della vasta area".

In particolare i rapporti con il torrente Camignano, i reperti archeologici "che sicuramente giacciono sotto la superficie della vasta Piazza", "il perimetro urbico perduto, ovvero un degno ingresso da via Perugina". E ancora si chiedono chiarimenti "sull’uso a parcheggio” dell’area, sul rispetto dovuto all’abside di San Francesco ed alle Logge dei Tiratoi". Secondo Italia Nostra il progetto "per essere il necessario investimento, deve rispondere pienamente alle predette domande di impostazione generale e strategica, diremo culturale, sulla città di Gubbio".

Per correttezza di informazione, va ricordato che di Piazza 40 Martiri e dei lavori appena iniziati in via degli Ortacci si era parlato nell’ultima conferenza del sindaco, con una informativa riferita sul recente sopralluogo effettuato da una delegazione dei massimi livelli dell’A.n.c.s. a, presieduta dallo stesso Stirati, allargata ad altri esperti, alla direzione dei lavori, ai tecnici comunali. Nella circostanza sono state affrontate una serie di situazioni (a zona semaforica, traffico, futuro parcheggi, rapporti con strutture ed uffici). La problematica insomma, è risultata seguita con grande attenzione. Apporti ed osservazioni – viene fatto notare – comunque sono sempre utili.