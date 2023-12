Lavori in corso: chiuso fino al 6 il Ponte dell’Adunata

ORVIETO Il Ponte dell’Adunata, lungo la strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola“, sarà chiuso al traffico fino al 6 dicembre. Lo dispone l’ordinanza predisposta da Anas. Il provvedimento si è reso necessario per permettere le operazioni di installazione provvisoria delle barriere laterali in calcestruzzo, tipo new jersey, sul Ponte dell’Adunata. Per consentire la posa delle barriere, l’infrastruttura è stata temporaneamente chiusa al transito a partire da ieri. Durante i lavori il traffico sarà deviato sul percorso alternativo di Ponte ’Sandro Pertini’ con indicazioni sul posto. Il completamento delle attività è previsto entro mercoledì 6 dicembre. A seguire, resterà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti che potranno continuare a utilizzare il percorso alternativo segnalato."L’intervento – spiegano da Anas – ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione nelle more della demolizione e della ricostruzione del ponte, attualmente in fase di progettazione".