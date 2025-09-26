Lavori di riqualificazione alla Necropoli etrusca di Crocefisso del Tufo

Chiusure e modifiche nel percorso di visita sono previste da lunedì prossimo nell’area archeologica della Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo (nella foto) per consentire interventi di miglioramento per la riqualificazione e l’accessibilità.

I lavori – con un importo posto a base di gara pari a 266mila 965 euro e un finanziamento complessivo di 370mila 303,16 euro – consentiranno l’accesso alle tombe della Necropoli alle persone con disabilità motoria. Sarà realizzato un nuovo percorso accessibile, dotato di una pavimentazione permeabile in terra stabilizzata, di aree di sosta con sedute, di una nuova balaustra e di una illuminazione scenografica, che collegherà l’Antiquarium alle tombe tramite un sistema di rampe. Inoltre nuove piantumazioni arricchiranno la vegetazione dell’area archeologica creando zone ombreggiate, alle quali si aggiunge la fornitura di nuovi arredi e apparati di comunicazione accessibili.

Per ragioni di sicurezza e per consentire il corretto svolgimento del cantiere, la Necropoli resterà chiusa al pubblico. Resta invece aperto l’Antiquarium, all’interno del quale possono essere ammirati i materiali rinvenuti negli anni durante gli scavi con i corredi tombali che rivelano importanti informazioni sul modo di vivere degli antichi, sui costumi, usanze, i gusti e le mode, ma anche sul grado di benessere del defunto e della sua comunità. Inoltre, fino a dicembre prosegue l’iniziativa che grazie alle nuove tecnologie (smart glasses), permette di fare un viaggio nel tempo e rivedere la Necropoli nella sua forma del VI secolo a.C. e toccare con mano i manufatti.

Quanto alla modalità di visita, l’Area è aperta, al costo ridotto 2 euro, da giovedì a domenica e i festivi infrasettimanali dalle 10 alle 19, le prime tre domeniche del mese dalle 10 alle 19. Chiusa il lunedì, il martedì e la quarta domenica del mese, mercoledì aperta su prenotazione. L’esperienza ’Toccare con mano l’archeologia’ si svolge nei giorni di apertura alle 11 e alle 17. Informazioni e prenotazioni ai numeri 0763.343611 e 331.677443