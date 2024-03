Lavori di raddoppio a quattro corsie della statale di Valfabbrica, avanti tutta

Perugia, 5 marzo 2024 – Nel cantiere per il raddoppio a quattro corsie della strada statale 318var di Valfabbrica (direttrice Perugia-Ancona) tra Valfabbrica e Casacastalda, Anas ha terminato la prima fase di varo a spinta, tra la spalla e la prima pila, dell’impalcato metallico che costituisce il viadotto Tre Vescovi, lungo circa 130 metri e alto circa 30 metri. Prosegue l’assemblaggio della restante parte della struttura metallica per il completamento delle fasi successive, mentre un altro viadotto è già realizzato (ponte Calvario).

Continua anche lo scavo delle due nuove gallerie per 2,4 km complessivi: la galleria Casacastalda, lunga 1.545 m, scavata per il 60% e la galleria Picchiarella, lunga 874 metri, scavata per l’80%. I lavori relativi allo scavo procedono 24 ore su 24 da due fronti in contemporanea per ciascuna galleria.

L’intervento, per un investimento complessivo di 135 milioni di euro, consiste nella realizzazione della seconda carreggiata affiancata a quella già esistente e aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato della statale. Il tratto da realizzare è lungo circa 3 km. L’ultimazione dei lavori è prevista entro il 2025.