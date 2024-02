Lavori di messa in sicurezza al ponte dell’Anguillaia

CASTIGLIONE DEL LAGO - Sarà sottoposto ad un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza il ponte sul canale artificiale dell’Anguillaia (o Anguillara). I lavori programmati dalla Provincia di Perugia dovranno ripristinare le condizioni strutturali del manufatto e porre in sicurezza la sede stradale, mediante un intervento locale che non alteri il comportamento d’insieme della struttura. L’investimento previsto per l’opera è di trecentomila euro ed è finanziato attraverso i fondi del Decreto ministeriale 225 per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. La durata dei lavori sarà di 120 giorni.