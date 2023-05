Lavori di manutenzione su strade ed aree verdi

Dalle strade alle aree verdi, dalla pubblica illuminazione ai cimiteri. Prosegue la programmazione degli interventi di manutenzione dell’A.Se Spoleto, sia all’interno del centro storico che nei borghi e nelle frazioni. I lavori e le sistemazioni, previste da oggi fino a venerdì 12 maggio, riguarderanno la pulizia delle griglie stradali (via Pertini, via Borgiani, corso Flaminio, via Svizzera, piazzale Europa), quella delle cunette e la riapertura di sboccatoie in via Pertini e via Flaminia e le decespugliazioni in via Pertini, alle rotonde a valle e a monte di via Caduti di Nassiriya (via Visso e via Pietro Conti) e in via Flaminia. L’A.Se. in questi giorni effettuerà anche lavori di manutenzione stradale a Rapicciano (intervento con tappabuche), posizionerà la segnaletica in piazza della Vittoria (dissuasori) e la segnaletica mobile in occasione del passaggio del Giro d’Italia, sabato 13 maggio, e rimuoverà le parietarie in prossimità del Complesso monumentale di San Nicolò (via Elladio e via Cecili), in via interna delle Mura, via esterna delle Mura e via del Trivio.

Per quanto riguarda le aree verdi è previsto il taglio dell’erba e la pulizia al Complesso Monumentale di San Nicolò, in largo De Amicis, piazzetta della Misericordia, via Madonna degli Orti, alla scuola primaria di San Venanzo e nella zona di Cortaccione, mentre per la pubblica illuminazione è in programma la manutenzione degli impianti nei centri abitati di San Giacomo e Protte.