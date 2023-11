Lavori di manutenzione alla rete idrica tra domani e venerdì

TERNI Il Servizio idrico integrato annuncia lavori di manutenzione a Calvi e Terni. "Sono previsti lavori di manutezione straordinaria da parte del Consorzio dei Comuni della Media Sabina giovedì 23 dalle 8.30 alle 16.30 – spiega il Sii – . Per questo motivo verrà interrotto il flusso idrico al serbatoio principale di approvvigionamento per la distribuzione sul territorio comunale di Calvi dell’Umbria. Le zone interessate saranno le località Santa Maria della Neve, San Giacomo e San Vito". Una autobotte sarà colocata in Piazzetta Santa Maria della Neve di Calvi per eventuali emergenze. Dalle 22 di domani alle 6 di venerdì sono previsti lavori di manutenzione anche a Terni. Le zone interessate dal cantiere saranno Via del Flagello, Via della Pallotta, Via Ratini, Ex Faurecia, Via Aldo Bartocci, Strada di Sabbione, Via Maestri del Lavoro, Via Adda, Via Mincio, Via Taro, Via Topino, Via Po, Via Garigliano, Via Arno, Via Chienti, Via Tevere, Via del Commercio, Via Mercurio, Strada dei Laghetti, Strada di Tavernolo, Strada dei Confini, Strada delle Campore e Via Bruno Capponi.