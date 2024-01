Lavori di consolidamento e messa in sicurezza: provinciale chiusa

GUBBIO – Nuovi lavori interesseranno le strade di collegamento per le frazioni. La Sp 207 Caicambiucci, a Gubbio, sarà temporaneamente interrotta al traffico dal km 7 + 400 al Km 7 + 700, in modo tale da permettere lo svolgimento di lavori di perforazione dei micropali e successiva realizzazione di un muro di contenimento a monte e a valle della strada. È stata predisposta una viabilità alternativa che consentirà di raggiungere il comune di Gubbio percorrendo la Sp 207 di Caicambiucci fino all’incrocio con la SP 208 di San Bartolomeo, da cui si potrà prendere la SP 452 della Contessa. Il provvedimento è contenuto in un’ordinanza, ed entrerà in vigore già da stamattina. La conclusione dei lavori, al momento, è prevista per il 15 marzo 2024, data in cui salvo prolungamenti de i tempi per vari motivi – da tenere in considerazione le condizioni atmosferiche – la strada sarà totalmente riaperta al traffico e verrà ripristinata la normale circolazione.