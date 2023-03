Perugia-Bettolle, riprendono i lavori a Corciano

Cantiere Anas

Corciano, 3 marzo 2023 – Dopo la sospensione per la stagione invernale, riprendono i lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione sul raccordo Perugia-Bettolle, a Corciano.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, da lunedì 6 marzo il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera in corrispondenza del cantiere, mentre lo svincolo di Corciano sarà temporaneamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare l’uscita di Mantignana. Il completamento di questa fase è previsto entro il 7 aprile.

I lavori riguardano la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche. L’intervento è programmato nell’ambito del piano di riqualificazione della rete stradale Anas in Umbria.