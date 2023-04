Lavori al ponte sul lago di Corbara Entro maggio il cantiere sarà chiuso Poi gli interventi ai “Fori di Baschi“

Dopo quasi due anni di disagi causati dalla circolazione su una sola corsia regolata da un semaforo, entro maggio saranno finalmente completati i lavori di ripristino del ponte sul lago di Corbara. Era luglio del 2021 quando la circolazione lungo il ponte della statale Amerina venne ridotta, dopo un importante lavoro di consolidamento dei piloni del ponte che apparivano in serie condizioni di degrado. La tempistica per il fine lavori viene confermata dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche: "Lavorare intensamente per opere che i cittadini vedranno dopo vari anni non è semplice – dice – molto più facile distribuire contributi che vengono dai ministeri e questa è la ragione per cui l’assessorato alle Infrastrutture e trasporti necessita di chi crede fermamente nel ruolo da svolgere, oltre che in una visione strategica di medio e lungo periodo". Entro la seconda metà dell’anno si conta di poter procedere con l’affidamento dei lavori per un altro fondamentale intervento infrastrutturale nella stessa zona ovvero il miglioramento del tracciato stradale all’altezza dei Fori di Baschi, le due pericolosissime doppie curve che si trovano sul tracciato dell’Amerina tra Orvieto e l’ex stazione ferroviaria di Baschi. L’investimento programmato per questo intervento che attende da decenni di essere portato a compimento, è di dodici milioni di euro. Soggetti interessati nella progettazione, oltre alla Regione e ai Comuni, sono anche Anas e Rfi e, indirettamente, Ministero dell’Ambiente e Soprintendenza. Al momento si attendono gli ultimi dettagli sul programma dell’inizio lavori da parte dell’Anas.

Cla.Lat.