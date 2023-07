Lavori a San Carlo, l’Anas precisa ’Più sicurezza e ambiente tutelato’

TERNI "La richiesta di migliorare la sicurezza della pericolosa intersezione a raso in località San Carlo nasce dagli stessi residenti e dai fruitori dello svincolo esistente, al fine di ridurre il tasso di incidentalità registrato da tempo". Così Anas sulla realizzazione della nuova rotonda, contestata da Wwf e Verdi. "I lavori in corso a San Carlo - continua Anas – , seppure attigui ai cantieri attivi a Terni Est, risultano scollegati e non dipendenti dalla zona Terni Est e dalla statale 79 bis. Il progetto è stato sottoposto all’iter legislativo previsto mediante l’acquisizione di pareri e prescrizioni da parte di tutti gli Enti competenti nelle conferenze di servizi indette presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche. Inoltreil Ministero della Transizione Ecologica, sulla base delle analisi e delle valutazioni svolte, ha ritenuto le opere in progetto conformi ai canoni ed alle normative tecniche vigenti e quindi non rilevanti ai fini delle valutazioni di impatto ambientale. Gli interventi, infine, ricadono prevalentemente in aree che non risultano né protette, nè di interesse naturalistico".