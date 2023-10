Lavorare al cinema “Non si sa MAI“

Un’intera giornata per dare gratuitamente la possibilità di mettersi in gioco a chi sogna di lavorare nel mondo della produzione cinematografica e televisiva: è “Non si sa MAI casting“, in programma sabato 28 ottobre dalle 10 nello Spazio MAI di via Gerardo Dottori, a Perugia. Laboratorio culturale e factory artistica e formativa (con ben 12 corsi e laboratori che interessano tutti i linguaggi dell’arte performativa: formazione teatrale per tutte le età, lettura espressiva, drammaturgia, ma anche cinema, fotografia e sound design), il centro perugino è anche un soggetto produttore e partner di produzioni cinematografiche e televisive, e sabato metterà quindi a disposizione la propria struttura e le proprie professionalità per creare una banca dati da cui individuare e selezionare i volti più adatti per i progetti su cui lavorerà nei prossimi mesi. "Insieme ai nostri docenti di recitazione e di cinema – spiegano dallo Spazio MAI – abbiamo pensato che potesse essere interessante dare spazio alla passione delle persone, oltre che alla loro formazione. Nel nostro lavoro abbiamo spesso bisogno di volti diversi, per le nostre produzioni e per i lavori esterni a cui siamo chiamati a collaborare, e per questo abbiamo deciso di rivolgerci a chiunque sogni di partecipare, almeno una volta nella vita, a un progetto video che sia cinema o pubblicità. Ci siamo detti che sarebbe stato bello offrire delle occasioni dietro le quali, non si sa mai, cosa riserva la vita". La giornata di sabato si svolgerà in due fasce orarie: la mattina, dalle 10 alle 13, sarà dedicata ai più piccoli, fino ai 17 anni; il pomeriggio, dalle 15 alle 20, il casting sarà aperto a tutti dai 18 anni in su. Per partecipare si richiede di prenotarsi gratuitamente via mail scrivendo a [email protected]