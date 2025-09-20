L’Avis festeggia 71 anni di solidarietà

Mattia mantiene le promesse
20 set 2025
CRISTINA CRISCI
Domenica 28 i riconoscimenti a coloro che hanno raggiunto le 100 e le 75 donazioni.

Su 1600 soci donatori ne saranno premiati 188. Il presidente Marcello Novelli: «L’obiettivo è garantire due donazioni l’anno per ciascun socio»

CITTÀ DI CASTELLO Ben 71 anni d’ impegno costante nel segno della solidarietà: l’Avis comunale celebra domenica 28 settembre un traguardo che racconta una lunga storia di altruismo, con i suoi 1600 soci donatori che contribuiscono al fabbisogno di sangue a livello locale e nazionale. In totale saranno premiati 188 donatori, testimoni concreti del valore della solidarietà. Momento particolarmente significativo, il riconoscimento a chi ha raggiunto traguardi straordinari di generosità: Benito Berrettoni, Claudio Ceci, Claudio Mancini e Moreno Mancini riceveranno la benemerenza in oro con smeraldo per aver effettuato 100 donazioni, mentre ad Antonio Ceppodomo, Marco Grosso ed Enzo Tacchini andrà quella in oro con rubino per le 75 donazioni. Il presidente dell’associazione Marcello Novelli ha ricordato che la necessità di sangue nella regione resta elevata: "L’obiettivo è garantire almeno due donazioni l’anno per ciascun socio, spingendo soprattutto le nuove generazioni ad avvicinarsi a questo gesto semplice, ma vitale". La festa dei 71 anni non è solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione di incontro e condivisione, per ringraziare chi già dona e incoraggiare chi ancora non ha compiuto questa scelta. "Ogni donatore rappresenta una risorsa preziosa – ribadiscono da Avis – e con la sua coscienza umanitaria contribuisce a salvare vite e a rafforzare la comunità". La giornata prenderà il via alle 9.30 con un rinfresco nell’atrio del palazzo comunale, seguito alle 10.30 dalla messa in Cattedrale. Alle 11.30 nella sala consiliare si terrà la cerimonia ufficiale con la consegna delle benemerenze. Parteciperanno anche il sindaco Luca Secondi, l’assessore Benedetta Calagreti, la signora Elisa Colcelli in rappresentanza della famiglia Gasperini ed Elisabetta Agea, responsabile del Sit.

