L’Avis “Adriano Pasquarelli“ rinnova le cariche. Sabato c’è l’assemblea generale degli iscritti

GUALDO TADINO - L’Avis “Adriano Pasquarelli“ ha convocato donatori di sangue iscritti e soci per l’assemblea generale ordinaria indetta per sabato 15 alle 16 nella sala parrocchiale della Chiesa Santa Maria Madre di Dio. Sono previste le relazioni del presidente Francesco Macchiaroli e del Collegio dei revisori dei conti, seguite dal dibattito, con approvazione del bilancio consuntivo 2024 e preventivo 2025; alle 16.30 viene aperto il seggio elettorale e si procede con le votazioni per eleggere i componenti del nuovo cosiglio direttivo; alle 17.30 si procede allo spoglio delle schede, quindi la proclamazione degli eletti. L’assemblea è anche chiamata a designare un addetto contabile e di bilancio per il quadriennio 2025-2028 e a nominare i delegati della Comunale alle assemblee provinciale e regionale, con eventuali candidature per i relativi consigli.