L’auto si ferma sulla A1, ma dal controllo spunta la marijuana

Orvieto (Terni), 19 gennaio 2024 – Nella mattinata di domenica un ragazzo e due amici sono rimasti in panne con la loro macchina sull’autostrada A1, proprio vicino al casello di Orvieto. L’auto era in una condizione di pericolosità, inevitabile il soccorso una pattuglia della polizia stradale, che si è accorta subito del nervosismo dei ragazzi. Mentre dalla centrale arrivava la notizia dei precedenti in materia di stupefacenti a carico di due di loro, la perquisizione ha fatto ritrovare 5 grammi di marijuana nascosti negli indumenti intimi di uno dei tre.

Inevitabile la segnalazione alla Prefettura di competenza che adotterà le opportune misure a carico del trentenne, misure che potranno consistere nella sospensione della patente fino a un massimo di 3 anni, la sospensione dei documenti validi per l’espatrio e il porto d’armi fino a un anno e la conseguenza che la Motorizzazione potrà, anche a distanza di anni, richiedere visite mediche o esami specifici per il rilascio del certificato di idoneità psico-fisica. Anche il questore potrà adottare misure di sicurezza per la durata massima di due anni quali l’obbligo di presentazione alla polizia, di rientrare o non uscire dalla propria abitazione se non in determinati orari, divieto di frequentare locali pubblici e altro ancora.