Laura cerca personale : "Nessuno si è fatto avanti"

"Cercasi personale". Il volantino è in bella vista davanti alla cassa. Sta lì da parecchio tempo ma in pochi si sono fatti avanti. Poi ci sono gli annunci sui social e il passaparola. Qualcuno telefona si informa, poi dice di non essere interessato. Fatto sta che Laura Chierici, titolare della piadineria Buclì a Colombella, cerca un aiuto per mandare avanti il locale e non lo trova. "Pensi - racconta - mi sono dovuta rivolgere perfino al parroco del paese. Ma niente, nessuno si fa avanti. E quei pochissimi giovani che hanno risposto agli annunci hanno fatto dietro front senza nemmeno capire quali sarebbero state le mansioni assegnate. Una ragazza ha fatta la prova ma ha detto che non ce la faceva. “Ho paura di non reggere il ritmo“, mi ha detto". Laura pur di avere una mano in più è disposta a contrattare l’orario, le mansioni "se vogliono possono stare in cucina con me e collaborare alla preparazione delle piadine e dei fritti, altrimenti li destino alla sala", spiega rassegnata.

Ma lo stipendio? "È commisurato alla esperienza, alla competenza e alla disponibilità – dice l’imprenditrice -. Per ora sono aperta solo la sera, ma se trovassi un collaboratore sarei disposta a tenere aperto anche per pranzo". A Laura rimboccarsi le maniche non spaventa. Quello che la preoccupa è la latitanza dei giovani. "Ho fatto mille lavori per crescere mia figlia e farla studiare. Ora mi dedico alla mia passione: cucinare, ma mi occupo anche di assicurazioni". Noi rigiriamo il suo messaggio: chi è in cerca di un posto anche part-time può contattare il 3534561780.

S.A.